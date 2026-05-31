ПСЖ стала другою командою, яка забила найбільше голів за сезон Ліги чемпіонів

Володимир Слюсарь — 31 травня 2026, 01:24
ПСЖ після перемоги нал лондонським Арсеналом поповнила список команд, які забили найбільше голів протягом одного сезону Ліги чемпіонів.

"Парижани", завдяки голу Усмана Дембеле, забили 45 м'ячів протягом сезону-2025/26 й розділили рекордне перше місце з католонською Барселоною, яка зробила це в 2000 році.

Клуби з найбільшою кількістю забитих м'ячів за один сезон Ліги чемпіонів

  1. ПСЖ – 45 голів (2025/26)
  2. Барселона – 45 голів (1999/00)
  3. Баварія – 43 голи (2019/20)
  4. Барселона – 43 голи (2024/25)
  5. Баварія – 43 голи (2025/26)

Також цьогорічний фінал Ліги чемпіонів став першим за вісім років, в якому програвша команда забила гол. Востаннє це було в 2018 році, коли Ліверпуль забив Реал Мадрид.

Нагадаємо, що ПСЖ стала 2-ою командою, яка виграла у декількох фіналах Ліги чемпіонів поспіль.

