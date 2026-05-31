ПСЖ стала другою командою, яка забила найбільше голів за сезон Ліги чемпіонів

ПСЖ після перемоги нал лондонським Арсеналом поповнила список команд, які забили найбільше голів протягом одного сезону Ліги чемпіонів.

"Парижани", завдяки голу Усмана Дембеле, забили 45 м'ячів протягом сезону-2025/26 й розділили рекордне перше місце з католонською Барселоною, яка зробила це в 2000 році.

Клуби з найбільшою кількістю забитих м'ячів за один сезон Ліги чемпіонів

ПСЖ – 45 голів (2025/26) Барселона – 45 голів (1999/00) Баварія – 43 голи (2019/20) Барселона – 43 голи (2024/25) Баварія – 43 голи (2025/26)

Також цьогорічний фінал Ліги чемпіонів став першим за вісім років, в якому програвша команда забила гол. Востаннє це було в 2018 році, коли Ліверпуль забив Реал Мадрид.

Нагадаємо, що ПСЖ стала 2-ою командою, яка виграла у декількох фіналах Ліги чемпіонів поспіль.