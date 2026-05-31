Усі розділи
Арсенал побив рекорд з найнижчого володіння м'ячем у фіналі Ліги чемпіонів

Володимир Слюсарь — 31 травня 2026, 11:43
Лондонський Арсенал побив своє ганебне досягнення з найнижчого відсотка володіння м'ячем у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Match of the Day.

Цьогоріч володіння м'ячем команди у відсотковому значенні склало 24,7%.

Попередній рекорд був у фіналі 2006 року – 29,7%. Тоді команда грала 72 хвилини у складі 10 чоловік.

Зазначимо, що ведення статистики щодо відсотків володіння м'ячем запровадили лише у сезоні-2003/04.

Окрім цього Арсенал встановив рекорд у кількості зіграних матчів у Кубку Європейських чемпіонів/Лізі чемпіонів без здобуття трофею – 226 ігор.

Нагадаємо, що ПСЖ стала другою командою, що виграла Лігу чемпіонів двічі поспіль, а також другою командою, яка забила найбільше голів за сезон ЛЧ.

