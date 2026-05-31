Арсенал побив рекорд з найнижчого володіння м'ячем у фіналі Ліги чемпіонів
Арсенал
Getty Images
Лондонський Арсенал побив своє ганебне досягнення з найнижчого відсотка володіння м'ячем у фіналі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Match of the Day.
Цьогоріч володіння м'ячем команди у відсотковому значенні склало 24,7%.
Попередній рекорд був у фіналі 2006 року – 29,7%. Тоді команда грала 72 хвилини у складі 10 чоловік.
Зазначимо, що ведення статистики щодо відсотків володіння м'ячем запровадили лише у сезоні-2003/04.
Окрім цього Арсенал встановив рекорд у кількості зіграних матчів у Кубку Європейських чемпіонів/Лізі чемпіонів без здобуття трофею – 226 ігор.
Нагадаємо, що ПСЖ стала другою командою, що виграла Лігу чемпіонів двічі поспіль, а також другою командою, яка забила найбільше голів за сезон ЛЧ.