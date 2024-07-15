Фінальний матч Кубку Америки розпочався із затримкою в півтори години

Фінал Кубку Америки між збірними Аргентини та Колумбії переносили кілька разів через безлад біля стадіону Хард Рок у Маямі.

Гра мала розпочатися о 3:00 за київським часом, однак безбілетні уболівальники прорвалися через турнікети та огорожу й потрапили на стадіон.

Організатори навіть виступили з досить дивним оголошенням.

"Особи, які не мають квитків, не зможуть потрапити на стадіон. Лише ті, хто придбав квитки, зможуть увійти, коли доступ знову буде ввімкнено", — повідомив офіційний твіттер турніру.

Informamos que las personas que no cuentan con tickets no podrán ingresar al estadio. Solo aquellos que tengan tickets adquiridos podrán hacer el ingreso una vez que vuelvan a ser habilitados los accesos.



Informamos que el partido se retrasará 30 minutos, iniciando a las 20:30… — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 14, 2024

Також деякі пабліки в соціальних мережах опублікували відео з сутичок на стадіоні.

❗️🇺🇲 | 🇨🇴⚔️🇦🇷 - In Miami, riots broke out at the Hard Rock Stadium as Colombian fans caused disturbances before the start of the Copa América final match between Colombia and Argentina. pic.twitter.com/JQpwdSWABy — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 14, 2024

У підсумку гра розпочалася майже на півтори години пізніше від запланованого, а збірна Аргентини здобула мінімальну перемогу (1:0) в додатковий час, завдяки голу Лаутаро Мартінеса.

Нагадаємо, бронзовим призером Копа Америка-2024 стала команда Уругваю, яка в матчі за третє місце перемогла Канаду.

Також ми повідомляли, що Ліонель Мессі виграв 45-й трофей у кар'єрі.