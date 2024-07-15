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Фінальний матч Кубку Америки розпочався із затримкою в півтори години

— 15 липня, 09:21
Фінальний матч Кубку Америки розпочався із затримкою в півтори години

Фінал Кубку Америки між збірними Аргентини та Колумбії переносили кілька разів через безлад біля стадіону Хард Рок у Маямі.

Гра мала розпочатися о 3:00 за київським часом, однак безбілетні уболівальники прорвалися через турнікети та огорожу й потрапили на стадіон.

Організатори навіть виступили з досить дивним оголошенням.

"Особи, які не мають квитків, не зможуть потрапити на стадіон. Лише ті, хто придбав квитки, зможуть увійти, коли доступ знову буде ввімкнено", — повідомив офіційний твіттер турніру.

Також деякі пабліки в соціальних мережах опублікували відео з сутичок на стадіоні.

У підсумку гра розпочалася майже на півтори години пізніше від запланованого, а збірна Аргентини здобула мінімальну перемогу (1:0) в додатковий час, завдяки голу Лаутаро Мартінеса.

Нагадаємо, бронзовим призером Копа Америка-2024 стала команда Уругваю, яка в матчі за третє місце перемогла Канаду.

Також ми повідомляли, що Ліонель Мессі виграв 45-й трофей у кар'єрі.

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