Уругвай здолав Канаду у матчі за третє місце Копа Америка
У ніч з 13 на 14 липня збірна Уругваю переграла Канаду у поєдинку за третє місце Копа Америка 2024 з футболу.
Основний час матчу завершився з рахунком 2:2. Команди обмінялися голами у першому таймі — на швидкий м'яч Родріго Бентанкура канадці відповіли влучним ударом Ісмаеля Коне.
Збірну Канади на 80-й хвилині вивів вперед Джонатан Девід, проте Уругвай відповів голом Луїса Суареса на 90+2 хвилині гри та перевів матч у серію пенальті, оскільки додатковий час на турнірі не передбачений регламентом.
У серії одинадцятиметрових влучнішими були уругвайці, які реалізували чотири спроби. Натомість у Канади схибили Ісмаель Коне та Альфонсо Девіс.
Копа Америка-2024
Матч за третє місце, 14 липня
Канада — Уругвай 2:2 (1:1) — пен. 3:4
Голи: 0:1 - 8 Бентанкур, 1:1 - 22 Коне, 2:1 - 80 Девід, 2:2 - 90+2 Суарес
Нагадаємо, у фіналі збірна Колумбії зустрінеться з Аргентиною, яка раніше перемогла Канаду з голом Мессі.