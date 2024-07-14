Уругвай здолав Канаду у матчі за третє місце Копа Америка

У ніч з 13 на 14 липня збірна Уругваю переграла Канаду у поєдинку за третє місце Копа Америка 2024 з футболу.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2. Команди обмінялися голами у першому таймі — на швидкий м'яч Родріго Бентанкура канадці відповіли влучним ударом Ісмаеля Коне.

Збірну Канади на 80-й хвилині вивів вперед Джонатан Девід, проте Уругвай відповів голом Луїса Суареса на 90+2 хвилині гри та перевів матч у серію пенальті, оскільки додатковий час на турнірі не передбачений регламентом.

У серії одинадцятиметрових влучнішими були уругвайці, які реалізували чотири спроби. Натомість у Канади схибили Ісмаель Коне та Альфонсо Девіс.

Копа Америка-2024

Матч за третє місце, 14 липня

Канада — Уругвай 2:2 (1:1) — пен. 3:4

Голи: 0:1 - 8 Бентанкур, 1:1 - 22 Коне, 2:1 - 80 Девід, 2:2 - 90+2 Суарес

Нагадаємо, у фіналі збірна Колумбії зустрінеться з Аргентиною, яка раніше перемогла Канаду з голом Мессі.