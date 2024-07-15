Мессі виграв 45-й трофей у кар’єрі

Копа Америка-2024 стала для Ліонеля Мессі 45-м трофеєм у кар’єрі.

Легендарний аргентинець продовжує очолювати рейтинг найбільш титулованих футболістів в історії. У бразильця Дані Алвеса, який вже завершив кар’єру, 43 трофеї, а у Кріштіану Роналду — 34.

Трофейний доробок Ліонеля Мессі

У збірній Аргентини:

Чемпіон світу-2022

2-разовий переможець Копа Америка (2021, 2024)

Фіналіссіма-2022

Переможець молодіжного ЧС-2005

Олімпійський чемпіон-2008

На клубному рівні:

10-разовий чемпіон Іспанії

8-разовий володар Суперкубку Іспанії

7-разовий володар Кубку Іспанії

4-разовий переможець Ліги чемпіонів

3-разовий клубний чемпіон світу

3-разовий володар Суперкубку УЄФА

2-разовий чемпіон Франції

Володар Суперкубку Франції-2022

Володар Кубку ліг-2023