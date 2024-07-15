Мессі виграв 45-й трофей у кар’єрі
Копа Америка-2024 стала для Ліонеля Мессі 45-м трофеєм у кар’єрі.
Легендарний аргентинець продовжує очолювати рейтинг найбільш титулованих футболістів в історії. У бразильця Дані Алвеса, який вже завершив кар’єру, 43 трофеї, а у Кріштіану Роналду — 34.
Трофейний доробок Ліонеля Мессі
У збірній Аргентини:
Чемпіон світу-2022
2-разовий переможець Копа Америка (2021, 2024)
Фіналіссіма-2022
Переможець молодіжного ЧС-2005
Олімпійський чемпіон-2008
На клубному рівні:
10-разовий чемпіон Іспанії
8-разовий володар Суперкубку Іспанії
7-разовий володар Кубку Іспанії
4-разовий переможець Ліги чемпіонів
3-разовий клубний чемпіон світу
3-разовий володар Суперкубку УЄФА
2-разовий чемпіон Франції
Володар Суперкубку Франції-2022
Володар Кубку ліг-2023