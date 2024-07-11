Збірна Аргентини — збірна Колумбії: де дивитися фінал Копа Америка-2024

Збірна Аргентини зіграє з Колумбією в фінальному матчі Копа Америка-2024.

Поєдинок між командами відбудеться в ніч з 14 на 15 липня, о 03:00 за київським часом, на стадіоні "Сан Лайф Стедіум" в Маямі.

Гру наживо в Україні покаже медіасервіс MEGOGO, як на телеканалі Футбол, так і в окремому поп-ап-каналі. Для того, щоб подивитися поєдинок, потрібно мати одну з чотирьох підписок — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн).

Також дивитися онлайн можна на регіональних телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Полтава та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Пряма трансляція на MEGOGO

Зазначимо, що Аргентина в півфіналі обіграла Канаду, а Колумбія виявилася сильнішою за Уругвай на шляху до фіналу.