Чи продовжиться домінування Аргентини як сили планетарного масштабу? 5 інтриг фіналу Кубку Америки-2024

Копа Америка-2024 стрімко наближається до розв'язки. У фіналі змагання зіграють збірні Аргентини та Колумбії, а матч обіцяє бути максимально напруженим.

На що варто звернути увагу перед поєдинком за право називатися кращою збірною Нового Світу? Розповідаємо та аналізуємо просто зараз.

Чи зможе Лоренсо вирішити проблему кадрової втрати в захисті?

Колумбійці можуть похизуватися пристойним захистом. З початку турніру "кавові" пропустили всього двічі. І такий стан справ став можливим завдяки як майстерності, так і зіграності лінії оборони. І в фіналі цей фактор на користь Колумбії вже не зіграє.

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На вирішальний матч наставник команди Нестор Лоренсо не зможе задіяти лише одного футболіста, але такий кадровий пробіл для номінальних гостей буде надзвичайно чутливим. Справа в тім, що не зіграє бек англійського Крістал Пелес Даніель Муньйос. Останній отримав два попередження лише за першу половину півфінального протистояння із Уругваєм. Муньйос був основним правим оборонцем "кавових", а імовірна заміна на 32-річного Сантьяго Аріаса (представника бразильської Байї) надійності та зіграності захисту колумбійців точно не додасть.

Коли одна зі сторін не вміє протистояти іншій: що придумають для прощання з серією невдач "кавові"?

Ця збірна Колумбії має всі шанси стати найкращою в історії. Колектив Лоренсо виглядає не просто симпатично, а й привчив до великих перемог за вельми привабливого футболу у власному виконанні. Проте є один фактор, який напряму можливостей нинішньої Колумбії не зачіпає, і аж ніяк не перекреслює, проте більш ніж прозоро на можливу невдачу "кавових" натякає.

Мова про історичне невміння Колумбії добиватися перемог у матчах із Аргентиною. На перший погляд, "кавові" в історичному розрізі із Аргентиною виглядають відносно непогано. Із 40 матчів, проведених між командами, за "альбіселесте" залишилися рівно половина, 9 разів вигравали колумбійці, а ще в 11 випадках фіксувалася нічия. Проте в останніх зустрічах команд тенденція суттєво змінилася. Колумбія виграла лише один із 12 матчів, що говорить про явну "незручність" такого суперника для земляків Івана Кордоби.

Чи замкнеться коло: Колумбія може закінчити там, де й почала

Серія колективу Лоренсо без поразок складає вже 28 матчів, і у 22 з них Колумбія брала гору. На Кубку Америки-2024 "кавові" здобули 4 перемоги в 5 іграх, а не програти їм змогла тільки Бразилія.

Разом із тим, вболівальників Колумбії не може не насторожувати один факт. Останньою командою, яка завдала поразки Луїсу Діасу та компанії була… Аргентина. Матч, датований ще 1 лютого 2022-го, припав на кваліфікацію ЧС у Катарі, і тоді приніс "альбіселесте" мінімальний успіх (1:0). Варто відзначити, що після цього шляхи колективів не перетиналися — зустріч у кваліфікації до фінальної частини ЧС-2026 призначена на вересень.

Фактор Хамеса: яким буде вирішальний матч у виконанні божественного плеймейкера?

Збірна Аргентини традиційно являє собою сплав великих та дещо "менших" за впливом на футбол зірок. Однак у складі Колумбії є футболіст, який у порівнянні майже з будь-яким опонентом зі складу "альбіселесте" проводить казковий турнір.

Ексхавбек мадридського Реала Хамес Родрігес — фігура неоднозначна. Багато вболівальників та журналістів встигли записати Хамеса у "збиті літуни", та на цьому КА Хамес — неперевершений. У 5 іграх на турнірі Родрігес забив 1 м'яч та віддав уже 6 асистів. Останній показник — не просто крута цифра, а ще й абсолютний рекорд за кількістю гольових передач за один розіграш змагання кращих збірних Америки.

Новий цикл диктату чи натяк на прощання зі статусом кращої серед кращих?

Збірна Аргентини не втомлюється здобувати нові й нові перемоги. Показник переваги "альбіселесте" над опонентами в розрізі світового панування стає все більш вражаючим. Команда тренера Ліонеля Скалоні поступилася за підсумками лише 2 із попередніх 61 матчів (мова й про контрольні зустрічі). Земляки Дієго Марадони виграли усі без винятку титули, які тільки могли, й нині можуть знову стати переможцем Копа Америки.

Варто зазначити, що аргентинці 15 разів вигравали золоті медалі КА, а 14 разів були срібним призером. Тож гра проти Колумбії обіцяє або стати для діючого чемпіона світу новим пройденим рубіконом, або нагадає часи попередніх жорстких невдач, які Мессі та компанії довелося пройти на шляху до нової золотої ери в історії "біло-блакитних".