Аргентина виграла історичний Копа Америка-2024
Збірна Аргентини перемогла Колумбію у фіналі Копа Америка-2024.
Основний час завершився без голів. Долю зустрічі вирішив гол Лаутаро Мартінеса за 8 хвилин до кінця другого овертайму.
Для Аргентини ця перемога на Копа Америка стала 16-ю в історії. Відтак "небесно-блакитні" випередили Уругвай (15) і стали найтитулованішою збірною у Південній Америці.
Напрочуд драматичним цей матч виявився для Ліонеля Мессі. Ще в першому таймі він зазнав пошкодження, через яке був змушений попросити заміну на 66-й хвилині.
Залишаючи межі поля, 8-разовий володар "Золотого м’яча" не стримав сліз. Після того Лео емоційно спостерігав за грою, як Кріштіану Роналду у фіналі Євро-2016. Як і в історії португальця, для Лео також все завершилося хеппі-ендом.
Копа Америка-2024
Фінал, 15 липня
Гол: 1:0 — 112' Лаутаро Мартінес
Аргентина: Мартінес, Тальяфіко, Лісандро Мартінес, Ромеро, Монтьєль, Енцо Фернандес, Макаллістер, Де Пауль, Ді Марія, Альварес, Мессі.
Колумбія: Варгас, Мохіка, Санчес, Куеста, Аріас, Лерма, Ріос, Діас, Родрігес, Аріас, Кордоба.
Попередження: Макаллістер 61, Ло Чельсо 118 — Кордоба 27, Борха 115