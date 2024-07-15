Аргентина виграла історичний Копа Америка-2024

Збірна Аргентини перемогла Колумбію у фіналі Копа Америка-2024.

Основний час завершився без голів. Долю зустрічі вирішив гол Лаутаро Мартінеса за 8 хвилин до кінця другого овертайму.

Для Аргентини ця перемога на Копа Америка стала 16-ю в історії. Відтак "небесно-блакитні" випередили Уругвай (15) і стали найтитулованішою збірною у Південній Америці.

Напрочуд драматичним цей матч виявився для Ліонеля Мессі. Ще в першому таймі він зазнав пошкодження, через яке був змушений попросити заміну на 66-й хвилині.

Залишаючи межі поля, 8-разовий володар "Золотого м’яча" не стримав сліз. Після того Лео емоційно спостерігав за грою, як Кріштіану Роналду у фіналі Євро-2016. Як і в історії португальця, для Лео також все завершилося хеппі-ендом.

Копа Америка-2024

Фінал, 15 липня

Аргентина — Колумбія 1:0

Гол: 1:0 — 112' Лаутаро Мартінес

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко, Лісандро Мартінес, Ромеро, Монтьєль, Енцо Фернандес, Макаллістер, Де Пауль, Ді Марія, Альварес, Мессі.

Колумбія: Варгас, Мохіка, Санчес, Куеста, Аріас, Лерма, Ріос, Діас, Родрігес, Аріас, Кордоба.

Попередження: Макаллістер 61, Ло Чельсо 118 — Кордоба 27, Борха 115