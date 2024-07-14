Він іде, та обіцяє повернутися. Як фінал Кубку Америки-2024 став найважливішим матчем для Мессі

Збірна Аргентини зіграє у фіналі Копа Америка-2024 з командою Колумбії. Для капітана та одного з двох кращих футболістів у історії аргентинського футболу Ліонеля Мессі зустріч із Хамесом Родрігесом та компанією обіцяє бути особливою.

Ще напередодні турніру аргентинець сказав, а потім підтвердив уже під кінець змагання, що цей турнір — останній у його кар'єрі КА. Саме тому улюбленець мільйонів уболівальників зробить усе, щоб провести матч-рубікон у своїй кар'єрі максимально переконливо.

Той, кого не втомлюють рекорди

Ліонель Мессі забив м’яч на черговій Копі. Однак взяття воріт Канади авторства "Могутнього мишеняти" — не просто важлива у розрізі його особистої статистики подія. Не варто забувати, що цим голом Ліонель повторив відомий рекорд.

Мова про встановлене бразильцем Зізіньйо у 1957 році досягнення, коли представник країни Пеле відзначився на шістьох КА. Судячи з настрою ексфутболіста Барселони, жодного бажання піти за "рекордом заради рекорду", зігравши ще й на наступній Копі, в нього нема. Тож підстави казати, що він піде зараз, а повернеться — потім, є щодо єдиного турніру, який, можливо, його ще цікавить — мова про готовність зіграти на чемпіонаті світу-2026.

Не зміг виділитися з-поміж іншої сірої зіркової маси: Мессі виявився нічим не кращим за інших

Кіліан Мбаппе, Лерой Сане, Рафель Леау, Ніколо Барелла, "вічний друг" Мессі Кріштіану Роналду — на Євро. Аліссон, Бруно Гімараес, Габріель Мартінеллі, Вінісіус Жуніор, Федеріко Вальверде, Родріго (Реал з них усі соки висмоктав, чи що?..) — на Кубку Америки. Цей неповний перелік футболістів, які провалили (у випадку героя нашої розповіді — все ж "провалюють") найбільш престижні турніри для збірних із Старого та Нового світів, ще раз засвідчує одну з тенденцій нинішнього року та можливих догм на майбутнє. Найбільшим зіркам світового футболу змагання в складі своїх збірних після виснажливого сезону на клубному рівні — як зайцю стоп-сигнал.

До перелічених вище відомих хлопців "долучився" і Мессі. "1+1" за системою "гол+пас" у виконанні Ліонеля на нинішньому КА — жалюгідне відображення нинішніх можливостей та зацікавленості футболіста в надцятій Копі в його житті. Втім, саме для того, щоб такі аргументи журналістів спростувати, у фіналі Мессі зробить усе, аби зіграти, звісно ж, по-іншому.

У футболі залишилося бодай щось, що збуджує його інтерес?..

Насправді у випадку з Мессі треба всерйоз говорити про ширший контекст його нинішнього рівня. Ліонель не демонструє загрозливої постулатам успішності "звичайних" майстерних футболістів гри не відучора, і навіть не з часу першого дня перебування у складі Інтер Маямі. Все почалося значно раніше.

"Гнома" як одного з двох гегемонів світового футболу спорт №1 втратив після прощання Мессі з Барселоною. Період у Парижі — відрізок у виконанні вже не Ліонеля-"непереможного", а Ліонеля-на "мінімалках". Подальше зменшення впливу Мессі на Гру було неминучим. Йому вистачило пороху й досвіду, щоб зібрати усі сили для тріумфального долання перешкод на ЧС-2022. Однак саме мундіаль був тією останньою й вирішальною складовою пазлу кар'єри Мессі, який не дозволяв сказати йому "Я виграв і здобув УСЕ!". За таких обставин змусити себе зіграти на межі вже призабутих можливостей — завдання украй складне. Мотивація. Чули таке слово?..