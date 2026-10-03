Фернандеш: Роналду назавжди залишиться найбільшим символом збірної Португалії

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш висловився про ситуацію навколо відходу Кріштіану Роналду з розташування національної команди, відзначивши його вплив на збірну.

Його слова передає A Bola.

"У збірній склалася ситуація, яка жодним чином не пов'язана з гравцями, і я вважаю, що найважливіша роль, яку ми можемо відіграти – це показувати результати на полі.

Щодо Кріштіану, я мав з ним розмову, і те, що я сказав йому, повторюю й тут: найважливіше – незалежно від того, що станеться, Кріштіану назавжди залишиться найбільшим символом нашої збірної, нашого футболу та країни. Зважаючи на те, що він зробив не лише в Португалії, а й у всьому світі.

Йому відведено місце не лише серед найкращих гравців усіх часів, а й у серцях усіх португальців. Найважливіше – перестати ділити людей на сторони, у збірній немає жодного розколу. Ми єдині й такими залишатимемося, незважаючи на будь-який шум ззовні.

Кожна організація повинна вирішувати свої справи за закритими дверима, і я вважаю, що саме так має працювати збірна, і вірю, що так і буде", – сказав Фернандеш.