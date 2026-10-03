Фернандеш: Роналду назавжди залишиться найбільшим символом збірної Португалії
Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш висловився про ситуацію навколо відходу Кріштіану Роналду з розташування національної команди, відзначивши його вплив на збірну.
Його слова передає A Bola.
"У збірній склалася ситуація, яка жодним чином не пов'язана з гравцями, і я вважаю, що найважливіша роль, яку ми можемо відіграти – це показувати результати на полі.
Щодо Кріштіану, я мав з ним розмову, і те, що я сказав йому, повторюю й тут: найважливіше – незалежно від того, що станеться, Кріштіану назавжди залишиться найбільшим символом нашої збірної, нашого футболу та країни. Зважаючи на те, що він зробив не лише в Португалії, а й у всьому світі.
Йому відведено місце не лише серед найкращих гравців усіх часів, а й у серцях усіх португальців. Найважливіше – перестати ділити людей на сторони, у збірній немає жодного розколу. Ми єдині й такими залишатимемося, незважаючи на будь-який шум ззовні.
Кожна організація повинна вирішувати свої справи за закритими дверима, і я вважаю, що саме так має працювати збірна, і вірю, що так і буде", – сказав Фернандеш.
Нагадаємо, що у матчі проти Норвегії (2:1) у 2-му турі Ліги націй футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці команди.
Після цього 41-річний капітан достроково залишив розташування "лузітан". Португальські ЗМІ повідомляли, що причиною його рішення став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушем.
Також місцеві медіа оголошували, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Сам Роналду пообіцяв розповісти всю правду про цей інцидент у майбутньому.
Натомість збірна Португалії провела вже другий поєдинок у Лізі націй без участі зіркового нападника. У 3-му турі турніру команда Жорже Жезуша обіграла Данію (4:2).