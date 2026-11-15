Є над чим працювати: Фернандеш висловився про розгромну поразку Португалії від Данії в Лізі націй

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш прокоментував сенсаційну поразку команди від Данії в п'ятому турі Ліги націй.

Емоції хавбека передає пресслужба УЄФА.

"Данія діяла дуже холоднокровно, реалізувавши свої моменти. Це був матч, в якому у нас все пішло не за планом і нам є над чим працювати. З іншого боку, не все було погано і напередодні наступного матчу можна винести деякі позитивні моменти.

Данія була більш інтенсивною в центральній зоні і перекривала нам шляхи до контргри. Дамсгор діям поміж лініях, що також створювало додаткові проблеми. Вони змусили нас грати через фланги, що не є нашим козирем", – розповів Фернандеш.

Попри результат гри, португальці достроково вийшли до плейоф Ліги націй, а ось Данія чвертьфінал собі ще не гарантувала, випереджаючи Норвегією на три очки перед завершальним туром.

Раніше головний тренер Португалії Жорже Жезуш гостро відреагував на запитання журналістів про Кріштіану Роналду після гри.