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Галатасарай готує нову спробу підписати капітана Манчестер Юнайтед

Олексій Мурзак — 15 листопада 2026, 23:35
Галатасарай готує нову спробу підписати капітана Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
Getty Images

Галатасарай готовий повернутися до спроб підписати хавбека Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша, яким цікавився влітку.

Про це повідомляє турецьке видання Fanatik.

Турецький клуб розглядає варіант із трансфером уже в січні, якщо Манчестер Юнайтед погодиться відпустити півзахисника за прийнятну суму.

Чинна угода Фернандеша розрахована до завершення сезону, але в Манчестер Юнайтед є опція продовжити її ще на рік. Тож можливість перейти влітку безкоштовно залежатиме від рішення англійського клубу.

Раніше повідомлялося, що португалець відхилив другу пропозицію манкуніанців щодо нового контракту.

Нагадаємо, що Фернандеш виступає за МЮ із січня 2020-го. За цей час він провів 336 матчів за команду, забив 110 голів і віддав 107 результативних передач.

Галатасарай Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

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