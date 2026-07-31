Підписав контракт після обстрілу Львова: іспанський захисник розповів про перехід у Карпати

Черговий літній новачок львівських Карпат Іван Калеро поділився враженнями від переїзду в Україну.

Його цитує пресслужба "левів".

31-річний іспанський правий захисник відзначив, що із розмови з головним тренером команди Франом Фернандесом до досягнення домовленості минуло лише кілька днів. За його словами, це показало йому, що клуб справді довіряє та вірить у його якості.

У ніч перед підписанням контракту легіонер відчув на собі реалії життя в Україні, адже саме тоді Росія вчергове обстріляла Львів. Ворожий удар припав на цивільну інфраструктуру. Попри це, Калеро не злякався та зізнався, що щасливий стати частиною львівського клубу, прагнучи допомогти команді рухатися уперед.

"Я розумію, що відчувають українці. Я знаю, що вони вже багато років живуть у дуже непростих умовах. Коли дивишся на це здалеку, бачиш лише новини. Але, опинившись тут, починаєш краще розуміти реальність. Найбільше хочу побажати, щоб війна якнайшвидше завершилася, а люди змогли повернутися до мирного життя. Я щиро захоплююся силою, мужністю та стійкістю українців і сподіваюся, що незабаром усі зможуть жити спокійно та будувати своє майбутнє", – сказав фланговий оборонець.

Калеро розповів, що вже провів кілька тижнів передсезонної підготовки та поступово набирає оптимальну форму. Іван додав, що фізично почувається добре та повністю готовий допомогти своїй новій команді.

"Я добре знаю вимоги Франа: він любить інтенсивний футбол, дисципліну та командну гру. За той час, що він працює у Карпатах, уже показав, що здатний будувати якісну команду. Я приїхав сюди, щоб допомогти тренеру, партнерам і клубу загалом", – наголосив іспанський легіонер.

Нагадаємо, що "зелено-білі" підписали угоду з Калеро за схемою 2+1. Такий трансфер було здійснено після переходу Олексія Сича у київське Динамо.

Іспанський захисник став сьомим літнім новачком для першої команди "левів". Раніше Карпати презентували Антона Жилкіна, Дениса Марченка, Романа Вантуха, Назара Русина, Моху Мухлісса та Феліппе Вієйру.

Також у львівський клуб активно сватають півзахисника Реала Кастільї Бруно Іглесіаса.