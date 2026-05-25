Вантух на правах вільного агента покинув Зорю

Лівий захисник Зорі Роман Вантух покинув клуб на правах вільного агента.

Про це повідомив головний тренер Віктор Скрипник та підтвердив футболіст.

"Нас покидає Роман Вантух, Микита Турбаєвський та Петар Мічін. Це болить для тренера, але це футбол. Без цього нікуди", – заявив Скрипник.

Гравець влітку приєднається до Карпат, саме у ворота львівського клубу Вантух відзначився голом у межах 30 туру УПЛ.

"Я повністю був з Зорею, зі своїми партнерами, з якими провів багато років. Так, як клуб до мене ставиться, знаючи, що я підписав попередній контракт – я був щирим з ними, я про це сказав, – вони мене, скажемо так, продовжували використовувати, я грав по 90 хвилин, і я хотів віддячити за їхню довіру – виходило все круто", – заявив Вантух.

Також він оцінив перехід в Карпати на правах вільного агента.

"Карпати зараз для вас – яка це команда? Я в очікуванні, мені цікаво грати при своїх трибунах, багато знайомих на трибунах. Буду віддавати всього себе та сподіватися, що буде гарний результат", – підсумував захисник.

Роман Вантух – уродженець Львова. Він приєднався до Зорі влітку 2022 року й відтоді провів за команду 98 матчів у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та 8 результативними передачами.

Зоря, набравши 46 очок, завершила чемпіонат на восьмій сходинці в турнірній таблиці. У Карпат 41 бал та 9-та позиція.