Буде основним голкіпером: Романо підтвердив чутки про трансфер Домчака до учасника Ліги чемпіонів

Софія Кулай — 25 травня 2026, 09:58
Назар Домчак
ФК Карпати

Перший номер львівських Карпат Назар Домчак перебирається у празьку Славію.

Цю інформацію підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Угода вже укладена, а "леви" зароблять на трансфері свого вихованця 5 мільйонів євро.

Романо називає 19-річного українського воротаря одним із найперспективніших голкіперів у Європі, який заради переходу у Славію відмовив французькому Ліллю.

У чеському клубі українець зможе стати основним голкіпером команди та зіграти наступного сезону-2026/27 у Лізі чемпіонів. Славія стала чемпіоном країни за підсумками розіграшу-2025/26.

Цікаво, що Домчак поєднаний із "зелено-білими" контрактом до кінця 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 700 тисяч євро.

Ще раніше у пресі з'являлися чутки про ймовірний відхід Назара з львівської команди. Нібито ним цікавилися Полісся, Шахтар, італійське Лечче та інші клуби.

Нагадаємо, що лише з серпня 2025-го Домчак став грати за першу команду Карпат, провівши у зелено-білій футболці 29 ігор, у яких пропустив 28 голів та відіграв 15 "сухих" матчів.

