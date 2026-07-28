Ставка на Кубок і амбіції в УПЛ: Карпати презентували новачків та окреслили цілі на сезон

У вівторок, 28 липня, львівські Карпати провели пресконференцію напередодні старту нового сезону-2026/27.

Офіційний захід відбувся на тренувальній базі "левів" у Бартатові. Під час події львівський клуб не лише презентував літніх новачків команди, а й нового титульного партнера.

Новий титульний спонсор та втрати лідерів команди

"Відтепер на футболках львівського клубу буде розміщена емблема 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Символом 80-ї бригади є крилатий білий лев, який заносить полум'яний меч Архистратига Михаїла – покровителя десанту. Здиблений лев відсилає до Львова – міста, де базується бригада, а темно-бордовий щит виконаний у традиційному кольорі Десантно-штурмових військ", – зазначають у клубі.

Після чого свої зелено-білі футболки отримали новачки команди: Антон Жилкін, Денис Марченко, Роман Вантух, Назар Русин, Моха Мухлісс та Феліппе Вієйра.

Фелліпе під час презентації новачків Карпат Фото Чемпіону, Софії Кулай

Окрім нових гравців, участь у пресконференції взяли головний тренер команди Фран Фернандес та генеральний директор клубу Андрій Русол.

Одним із запитань, які найбільше турбували уболівальників, було про цілі Карпат на новий сезон. Тоді за слово взявся Русол. Функціонер заявив, що клуб прагне потрапити у шістку найкращих за підсумками розіграшу УПЛ-2026/27, а також не відкидатиме завдань у Кубку України.

"Частково ви вже відповіли на це запитання: це місце у першій шістці та великий акцент на Кубок України. Ми розуміємо, наскільки це важливо для Львова, тому зосереджуватимемося і докладатимемо максимальних зусиль, щоб пройти якнайдалі у Кубку України", – відповів Русол на запитання преси.

Також Русол прокоментував літні трансфери голкіпера Назара Домчака у празьку Славію та півзахисника Бруніньйо. За його словами, бразилець останнім часом не був щасливий у Львові, а клуб не отримував від нього на сто відсотків того, що усі очікували і завжди отримували у його виконанні на футбольному полі. Тому Карпати вирішили відпустити емоційного легіонера в ізраїльський Маккабі Хайфа.

Досі залишається незакритим питання щодо Жана Педрозу. Були чутки, що центрбек може покинути Львів. Наставник Карпат Фернандес у коментарі Чемпіону висловився про перспективи майбутнього бразильського оборонця у зелено-білій футболці.

"Потрібно дивитися, у чому зацікавлений клуб, у чому зацікавлений футболіст. Я, як тренер, можу сказати, що я хочу тут мати тих футболістів, які хочуть тут перебувати, які хочуть розвиватися разом з нами. І якщо Жан хоче бути з нами, хоче продовжувати прогресувати з нами, він буде з нами, тому що він футболіст, який має величезну перспективу в подальшому, який має надзвичайно хороші якості, і я задоволений, так, тим, що він з нами", – відповів "Містер".

Земляки повернулися додому та нові легіонери

Велика увага представників ЗМІ була прикута до Романа Вантуха та Назара Русина, які повернулися до рідного краю.

"Я дуже щасливий, що повернувся в Україну, повернувся в Карпати. Адже кожна дитина з Львівської області мріє грати у Карпатах. Збори минули добре. Маю надію, що ми добре підготувалися", – сказав Русин.

Назар Русин на презентації новачків Карпат Фото Чемпіону, Софії Кулай

Екснападник Сандерленда відзначив, що для нього найголовніше – це допомагати команді і кожного дня прогресувати.

Своєю чергою, колишній футболіст луганської Зорі Вантух теж відзначив своє повернення додому. Він зізнався, що не мав багато пропозицій щодо продовження кар'єри, але коли надійшов запит із Карпат, то довго не думав.

"Одразу погодився, коли почув про зацікавленість у мені зі сторони львівського клубу. Грати вдома – це дуже цікаво", – відповів Роман.

Роман Вантух на презентації новачків Карпат Фото Чемпіону, Софії Кулай

Іноземні новачки "левів" Моха та Фелліпе на запитання Чемпіона зізналися, чи готові перейняти естафету "чарівників на полі" після відходу Бруніньйо із зелено-білого клубу.

"Я думаю, що кожен футболіст може принести чимало користі і викладатися на повну. Я думаю, що у футболі, напевно, не годиться порівнювати себе з тими футболістами, які вже пішли. Ми маємо дивитися на те, що нас очікує в майбутньому. Я думаю, що треба припинити порівнювати себе з кимось іншим і зосередитися на собі. І намагатися здобути успіх і досягати поставлених цілей", – відповів Моха.

"Я думаю, що Бруніньйо тут мав дуже таку хорошу історію в цьому клубі. Ну, я думаю, що клуб підписав і мене, і Моху, то оскільки ми співрозділяємо десь такі самі якості, як і Бруніньйо, так, і тут основне, щоб ми так само якнайкращим чином себе проявили", – додав Фелліпе.

Натомість Фран Фернандес у коментарі Чемпіону розповів, наскільки його нинішня команда далека від ідеальних Карпат у його баченні.

"Для мене, як для тренера, не існує довгострокових цілей. Всі ці цілі, які наставлені поза реальністю, викликають надмірні очікування, і вони жодним чином не допоможуть футболістам. Тому будемо ставити цілі на короткострокову і на середню перспективу. І так, як я вже раніше сказав, наша наступна ціль – це здобути перемогу в наступному матчі. А для цього ми маємо готуватися з тими футболістами, які є в нашому розпорядженні. Далі, пізніше, коли вже буде закрито вікно трансферів, ми будемо аналізувати ситуацію. Але не тільки ми будемо займатися цим аналізом, ми ж граємо проти суперників. Я розумію, що чемпіонат важкий, суперники з великими бюджетами... Ну, і це не є чемпіонат, де ми змагаємося тільки із собою, тобто ми граємо проти команд так само високого рівня. Ми будемо робити все те, що у наших силах. Ми наполегливо працюємо щоденно, і я думаю, що, власне, в цьому компоненті ми можемо бути найкращими. Отже, я буду закликати і клуб, і футболістів, щоб ми ставали найкращими в повсякденній роботі", – заявив іспанський фахівець.

Після офіційної частини на пресу чекала екскурсія сучасною клубною базою.

Вже у суботу, 1 серпня, на команду Франа Фернандеса чекатиме перший офіційний матч у сезоні-2026/27. "Зелено-білі" у першому турі нового розіграшу УПЛ зіграють на виїзді проти Кривбаса. Початок – о 13:00.

На пресконференції наставник Карпат відзначив позитивний настрій на найближчий поєдинок. Іспанський спеціаліст впевнений, що у нинішньому складі його команда зможе вивезти 3 очки із Кривого Рогу.

Додамо, що у минулому сезоні-2025/26 Кривбас фінішував 7-м (48 балів), а Карпати були 9-ми (41 очко).