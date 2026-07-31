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Сич щемливо попрощався з Карпатами: Цей клуб став для мене набагато більшим, ніж просто командою

Софія Кулай — 31 липня 2026, 08:22
Сич щемливо попрощався з Карпатами: Цей клуб став для мене набагато більшим, ніж просто командою
Олексій Сич
ФК Карпати

Правий захисник київського Динамо Олексій Сич поділився прощальним зверненням до львівських Карпат та уболівальників.

21 липня 2026 року 25-річний оборонець переїхав до столиці, уклавши контракт із киянами до 30 червня 2029-го. Також в угоді є можливість продовження співпраці на ще один рік.

"Цей клуб став для мене набагато більшим, ніж просто командою. Тут я ріс як футболіст і як людина, пережив незабутні емоції, перемоги та складні моменти, які зробили мене сильнішим. Я безмежно вдячний кожному, хто був поруч на цьому шляху,за вашу підтримку та відданість.

Настав час зробити новий крок у кар'єрі та прийняти новий виклик. Я йду з величезною повагою та вдячністю до всіх, хто був частиною цієї історії. Бажаю клубу тільки успіхів, великих перемог і яскравого майбутнього. Дякую", – написав фланговий захисник.

Сич – вихованець львівського футболу, який провів у зелено-білій футболці 22 матчі.

Відзначимо, що таку публікацію Олексій зробив після свого дебюту за київський клуб. Олексій вийшов у стартовому складі Динамо на матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького ПАОКа.

Колишній "лев" не допоміг команді Ігоря Костюка уникнути другої поспіль поразки (0:2). За двома іграми – 2:5 на користь грецького клубу. "Біло-сині" опустилися у 3-й раунд кваліфікації Ліги конференцій, де зіграють проти азербайджанського Карабаха.

Додамо, що Карпати вже знайшли заміну Сичу. 30 липня "зелено-білі" оголосили про підписання правого захисника клубу третього іспанського дивізіону Культураль Леонеса Івана Калеро.

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