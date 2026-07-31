Сич щемливо попрощався з Карпатами: Цей клуб став для мене набагато більшим, ніж просто командою

Правий захисник київського Динамо Олексій Сич поділився прощальним зверненням до львівських Карпат та уболівальників.

21 липня 2026 року 25-річний оборонець переїхав до столиці, уклавши контракт із киянами до 30 червня 2029-го. Також в угоді є можливість продовження співпраці на ще один рік.

"Цей клуб став для мене набагато більшим, ніж просто командою. Тут я ріс як футболіст і як людина, пережив незабутні емоції, перемоги та складні моменти, які зробили мене сильнішим. Я безмежно вдячний кожному, хто був поруч на цьому шляху,за вашу підтримку та відданість. Настав час зробити новий крок у кар'єрі та прийняти новий виклик. Я йду з величезною повагою та вдячністю до всіх, хто був частиною цієї історії. Бажаю клубу тільки успіхів, великих перемог і яскравого майбутнього. Дякую", – написав фланговий захисник.

Сич – вихованець львівського футболу, який провів у зелено-білій футболці 22 матчі.

Відзначимо, що таку публікацію Олексій зробив після свого дебюту за київський клуб. Олексій вийшов у стартовому складі Динамо на матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького ПАОКа.

Колишній "лев" не допоміг команді Ігоря Костюка уникнути другої поспіль поразки (0:2). За двома іграми – 2:5 на користь грецького клубу. "Біло-сині" опустилися у 3-й раунд кваліфікації Ліги конференцій, де зіграють проти азербайджанського Карабаха.

Додамо, що Карпати вже знайшли заміну Сичу. 30 липня "зелено-білі" оголосили про підписання правого захисника клубу третього іспанського дивізіону Культураль Леонеса Івана Калеро.