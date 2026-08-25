Манчестер Сіті готує пропозицію Челсі щодо трансферу Фернандеса

Манчестер Сіті готує Челсі пропозицію щодо переходу аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Трансфер гравця ініціював колишній тренер "синіх" Енцо Мареска, який наразі очолює першу команду "містян".

Зазначається, що Челсі готовий до розгляду пропозиції щодо хавбека за умови, що вона буде відповідати вимогам клубу та Фернандесу буде знайдено заміну до завершення трансферного вікна.

Раніше повідомлялося, що "аристократи" встановили дедлайн на пропозиції від інших команд, які зацікавлені в Енцо, до 14 серпня. Лондонці були готові розглянути запити у розмірі не менше 120 мільйонів фунтів.

25-річний півзахисник перейшов у Челсі взимку 2023-го, коли покинув лісабонську Бенфіку. Відтоді у футболці "синіх" провів 170 матчів (31 гол та 30 асистів). У 2022 році став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини, за яку вже відіграв 40 ігор (6 м'ячів).

Його чинний контракт із лондонцями розрахований до кінця червня 2032 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 100 мільйонів євро.

Напередодні Манчестер Сіті продав Савіньйо в Тоттенгем.