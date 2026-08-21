Челсі знайшов заміну чемпіону світу, яким цікавилися європейські гранди

Лондонський Челсі розглядає футболістів для підсилення центру поля у разі потенційного трансферу Енцо Фернандеса.

Про це інформує The Guardian.

"Аристократи" зацікавилися двома півзахисниками – Адамом Вортоном із Крістал Пелес та Алексом Скоттом із Борнмута.

Серед обох саме гравець "вишень" є пріоритетною ціллю лондонського клубу у випадку відходу чемпіона світу-2022. "Сині" вже намагалися придбати Скотта, але отримали від Борнмута, який не планує прощатися з Алексом, відмову.

Натомість Вортон є альтернативою для Челсі. Хоча Крістал Пелес вже відхиляв пропозицію Манчестер Сіті щодо можливого трансферу Адама.

Обидва футболісти мають чинні контракти зі своїми клубами: Вортон до 30 червня 2029-го, а Скотт – до 30 червня 2028-го.

Раніше повідомлялося, що "аристократи" зазначили, що чекатимуть пропозицій від інших команд, які зацікавлені в Енцо, до 14 серпня (17:00). Лондонці були готові розглянути запити у розмірі не менше 120 мільйонів фунтів. Зацікавленість у Фернандесі проявляли МанСіті та мадридський Реал.

Нагадаємо, що 25-річний півзахисник перейшов у Челсі взимку 2023-го, коли покинув лісабонську Бенфіку. Відтоді у футболці "синіх" провів 169 матчів (31 гол та 30 асистів). У 2022 році став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини, за яку вже відіграв 40 ігор (6 м'ячів).

Його чинний контракт із лондонцями розрахований до кінця червня 2032 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 100 мільйонів євро.