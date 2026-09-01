Манчестер Сіті та Челсі близькі до завершення трансферу чемпіона світу-2022 – журналіст

Перемовини між Манчестер Сіті та Челсі перебувають на просунутій стадії щодо потенційного трансферу аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, клуби близькі до того, аби вдарити по руках.

А от відомий інсайдер Джанлука Ді Марціо інформував, що чемпіон світу-2022 вирушає до Манчестера, щоб завершити свій перехід до складу "містян".

Раніше повідомлялося, що "аристократи" чекали пропозицій від інших команд, які зацікавлені в Енцо, до 14 серпня (17:00). Лондонці були готові розглянути запити у розмірі не менше 120 мільйонів фунтів. Зацікавленість у Фернандесі проявляли не лише МанСіті, а й мадридський Реал.

Нагадаємо, що 25-річний півзахисник перейшов у Челсі взимку 2023-го, коли покинув лісабонську Бенфіку. Відтоді у футболці "синіх" провів 170 матчів (31 гол та 30 асистів). У 2022 році став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини, за яку вже відіграв 40 ігор (6 м'ячів).

Його чинний контракт із лондонцями розрахований до кінця червня 2032 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 100 мільйонів євро.