Левандовський покине Барселону наприкінці сезону

Володимир Слюсарь — 16 травня 2026, 14:49
Польський нападник Роберт Левандовський покине Барселону наприкінці сезону-2025/26 іспанської Ла Ліги з футболу.

Про це повідомила пресслужба команди та підтвердив футболіст у своєму Instagram. 

"Після чотирьох років, сповнених викликів та важкої праці, час рухатися далі. Я йду з відчуттям, що місія виконана. 4 сезони, 3 чемпіонати. Я ніколи не забуду любов, яку отримав від уболівальників з перших днів. Каталонія – моє місце на землі.

Дякую всім, кого я зустрів на своєму шляху протягом цих прекрасних чотирьох років. Особлива подяка президенту Лапорті за те, що він дав мені шанс пережити найнеймовірніший розділ моєї кар'єри. Барса повернулася туди, де їй місце.

Хай живе Барса. Хай живе Каталонія", – написав Левандовський у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Аль-Хілаль пропонував Левандовському зарплатню 90 млн євро в рік, проте футболіст наразі не має жодної угоди з клубом.

