Левандовський може продовжити кар'єру у Туреччині
Турецький гранд Фенербахче планує здійснити гучний трансфер, підписавши Левандовського після завершення сезону 2025/26.
Про це повідомляє Fanatik.
Стамбульський клуб розробляє стратегію підписання нападника Барселони Роберта Левандовського.Контракт 37-річного поляка з каталонцями чинний до 30 червня 2026 року, після чого Фенербахче має намір запросити зіркового форварда до Туреччини.
Раніше повідомлялося, що агент Левандовського поставив під сумнів його подальше перебування в Барселоні, натякнувши на можливість зміни клубу після завершення контракту.
Нагадаємо, протягом своєї блискучої кар’єри Роберт Левандовський виступав за Лех Познань, Боруссію Дортмунд та Баварію Мюнхен, з якою виграв Лігу чемпіонів 2019/20.
Раніше повідомлялося, що Левандовський може пропустити Класико проти Реалу.