Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Левандовський може продовжити кар'єру у Туреччині

Володимир Варуха — 15 жовтня 2025, 21:33
Левандовський може продовжити кар'єру у Туреччині
Роберт Левандовський
FC Barcelona

Турецький гранд Фенербахче планує здійснити гучний трансфер, підписавши Левандовського після завершення сезону 2025/26.

Про це повідомляє Fanatik.

Стамбульський клуб розробляє стратегію підписання нападника Барселони Роберта Левандовського.Контракт 37-річного поляка з каталонцями чинний до 30 червня 2026 року, після чого Фенербахче має намір запросити зіркового форварда до Туреччини.

Раніше повідомлялося, що агент Левандовського поставив під сумнів його подальше перебування в Барселоні, натякнувши на можливість зміни клубу після завершення контракту.

Нагадаємо, протягом своєї блискучої кар’єри Роберт Левандовський виступав за Лех Познань, Боруссію Дортмунд та Баварію Мюнхен, з якою виграв Лігу чемпіонів 2019/20.

Раніше повідомлялося, що Левандовський може пропустити Класико проти Реалу.

Роберт Левандовський Фенербахче

Роберт Левандовський

Левандовський може пропустити Класико проти Реала
Левандовський влітку може залишити Барселону
У Барселоні визначилися із наступником Левандовського – ЗМІ
Барселона визначила трьох кандидатів на заміну Левандовському – джерело
Левандовський повернеться до збірної Польщі у відборі до чемпіонату світу

Останні новини