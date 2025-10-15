Левандовський може продовжити кар'єру у Туреччині

Турецький гранд Фенербахче планує здійснити гучний трансфер, підписавши Левандовського після завершення сезону 2025/26.

Про це повідомляє Fanatik.

Стамбульський клуб розробляє стратегію підписання нападника Барселони Роберта Левандовського.Контракт 37-річного поляка з каталонцями чинний до 30 червня 2026 року, після чого Фенербахче має намір запросити зіркового форварда до Туреччини.

Раніше повідомлялося, що агент Левандовського поставив під сумнів його подальше перебування в Барселоні, натякнувши на можливість зміни клубу після завершення контракту.

Нагадаємо, протягом своєї блискучої кар’єри Роберт Левандовський виступав за Лех Познань, Боруссію Дортмунд та Баварію Мюнхен, з якою виграв Лігу чемпіонів 2019/20.

Раніше повідомлялося, що Левандовський може пропустити Класико проти Реалу.