Левандовський не домовився з Аль-Хілялем – інсайдер

Нападник Барселони Роберт Левандовський наразі не погодив умови контракту з Аль-Хілалем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

37-річний форвард наразі не має жодної домовленості з Аль-Хілялем. Футболіст має декілька варіантів для продовження кар'єри, зокрема пропозиції від клубів Саудівської та MЛС, але ще не ухвалив остаточного рішення.

Щодо Барселони, то на цей момент його продовження контракту виглядає малоймовірним. Наразі між клубом і Левандовським немає жодного офіційного повідомлення. Він також не повідомляв Барселону про свій відхід.

У поточному сезоні на рахунку Левандовського 18 голів і 4 асисти у 44 матчах за Барселону в усіх турнірах. Контракт із каталонцями діє до кінця червня.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль готовий був платити польському нападнику 90 млн євро в рік.