Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

90 млн євро на рік: нападник Барселони отримав щедру пропозицію із Саудівської Аравії

Олександр Булава — 14 травня 2026, 19:44
90 млн євро на рік: нападник Барселони отримав щедру пропозицію із Саудівської Аравії
Ямал і Левандовський
Instagram

37-річний польський нападник Роберт Левандовський може перейти у клуб із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє WP SportoweFakty.

Форвард отримав конкретну, офіційну пропозицію від Аль-Хіляля. І він близький до того, щоб її прийняти.

Наразі контракт з Левандовським ще не підписаний. Однак саме Аль-Хіляль є головним претендентом на поляка. Клуб пропонує поляку близько 90 мільйонів євро за сезон.

Журналіст Томаш Влодарчик повідомляє, що Левандовський близький до ухвалення рішення, щоб залишити Барселону влітку та серйозно розглядає варіант із переїздом до Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося про те, що Левандовський отримав щедру пропозицію від клубу МЛС Чикаго Файр. 

У поточному сезоні на рахунку Левандовського 18 голів і 4 асисти у 44 матчах за Барселону в усіх турнірах. Контракт із каталонцями діє до кінця червня.

Аль-Хіляль Барселона Роберт Левандовський Футбольні трансфери

Аль-Хіляль

Проблемну зірку Мілана запрошують у Саудівську Аравію
Довів Роналду до сліз: автогол воротаря на останніх секундах матчу позбавив Аль-Наср дострокового чемпіонства
Барселона хоче оформити повноцінний трансфер захисника збірної Португалії
Усім задоволений: Індзагі не залишить Аль-Хіляль заради збірної Італії
Саудівські клуби влаштували "голодні ігри" за Салахом, який покине Ліверпуль

Останні новини