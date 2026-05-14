90 млн євро на рік: нападник Барселони отримав щедру пропозицію із Саудівської Аравії

37-річний польський нападник Роберт Левандовський може перейти у клуб із Саудівської Аравії.

Про це повідомляє WP SportoweFakty.

Форвард отримав конкретну, офіційну пропозицію від Аль-Хіляля. І він близький до того, щоб її прийняти.

Наразі контракт з Левандовським ще не підписаний. Однак саме Аль-Хіляль є головним претендентом на поляка. Клуб пропонує поляку близько 90 мільйонів євро за сезон.

Журналіст Томаш Влодарчик повідомляє, що Левандовський близький до ухвалення рішення, щоб залишити Барселону влітку та серйозно розглядає варіант із переїздом до Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося про те, що Левандовський отримав щедру пропозицію від клубу МЛС Чикаго Файр.

У поточному сезоні на рахунку Левандовського 18 голів і 4 асисти у 44 матчах за Барселону в усіх турнірах. Контракт із каталонцями діє до кінця червня.