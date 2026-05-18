Флік – про прощання з Левандовським: Протягом останніх 20 років він був найкращим нападником світу

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про зворушливе прощання з нападником Робертом Левандовським, яке відбулося у рамках матчу 37-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26

Його цитує AS.

17 травня каталонський гранд приймав Бетіс. Польський форвард вийшов у стартовому складі "блаугранас" та відіграв 85 хвилин. Роберт покидав поле без результативних дій, але під овації заповненого "Камп Ноу", не стримавши сліз від такого щемливого прощання.

Це був останній поєдинок для 37-річного футболіста за Барселону на рідному стадіоні.

"Думаю, це було дуже красиво й емоційно. Було видно, що Барселона у нього в серці. Я дуже вдячний Роберту. Він чудова людина та футболіст світового рівня. Протягом останніх 20 років він був найкращим нападником світу, і замінити його буде непросто. Нам потрібен форвард, який взаємодіятиме з командою, але насамперед – забиватиме голи", – сказав Флік

Відзначимо, що Барселона оформила переконливу перемогу над Бетісом 3:1. Каталонці встановили абсолютний рекорд Ла Ліги.

Команда Фліка завдяки цій звитязі набрала вже 94 бали. В останньому турі каталонський клуб зіграє на виїзді проти Валенсії (23 травня о 22:00 за київським часом).

Левандовський ще зможе покращити свою статистику у футболці іспанського гранда у наступному поєдинку. Нагадаємо, що Роберт виступає за Барселону з літа 2022-го. Відтоді провів за "блаугранас" 192 гри (119 голів та 24 асисти) та завоював 7 трофеїв.

У своєму прощальному сезоні-2025/26 польський нападник вже відзначився 18 м'ячами та 4 гольовими передачами у 45-ти матчах.