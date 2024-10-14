Федорчук: Звичайно, кортить, аби збірна України взяла реванш за поразку у Празі

Український тренер Олег Федорчук хоче, щоб збірна України взяла реванш у Чехії за матч 2 туру Ліги націй, де "синьо-жовті" поступилися 2:3.

Його слова передає Sport.ua.

"Я вважаю, що слід зосередитися на грі другим номером. Чехи – фізично міцні, будуть тиснути по всій ширині, треба терпіти й чекати свого шансу в контратаках. А за позиційного наступу можна не уникнути загроз, бо наш захист не з мобільних й встигне повернутися до тилу, коли суперник, образно кажучи, вже виходитиме з душової.

Також порадив би нашим хлопцям не порушувати правила на флангах, цим вони грішили в поєдинку з грузинами, бо чехи значно краще діють на "другому поверсі" й на підбираннях

Звичайно, кортить, аби українці взяли реванш за поразку в Празі, але схиляюся до того, що буде нічия. Це також непоганий доробок, який дозволяє продовжити боротьбу за підвищення в класі. Тим паче, що зі спарених матчів наші другий проводять гірше.", – сказав Федорчук.