Український тренер оцінив шанси клубів УПЛ пробитись до третього раунду кваліфікації єврокубків

Досвідчений тренер Олег Федорчук висловився про виступи українських клубів у перших поєдинках другого кваліфікаційного раунду єврокубків.

Його слова передає Sport-express.

Попри те, що жоден представник УПЛ не здобув перемогу, фахівець позитивно налаштований на матчі-відповіді. Він вважає, Динамо, ЛНЗ та Полісся мають доволі непогані шанси на прохід до наступної стадії.

"Американці про все люблять говорити у відсотках, тож цього разу зроблю так і я: ПАОК – Динамо – 60% на 40%, Гент – ЛНЗ – 55% на 45%, Копенгаген – Полісся – 50% на 50%. Загалом, у всіх наших команд шанси є і досить непогані. Навіть у Динамо після поразки в першій грі. Не варто завчасно відспівувати та ховати команду Костюка. Подивимось, як у них піде гра", – сказав Федорчук.

Зазначимо, що кияни програли в першому поєдинку з рахунком 2:3. Полісся та ЛНЗ свої ігри завершили внічию (3:3 та 0:0 відповідно).

Матчі-відповіді відбудуться 30 липня. Українська Прем'єр-ліга стартує на наступний день.