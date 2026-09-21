Піддався цим емоціям і провокаціям: Бущан перепросив за свою реакцію у матчі з Зорею

Воротар київського Динамо Георгій Бущан перепросив за свою поведінку в матчі 7-го туру Української Прем'єр-ліги проти Зорі (2:0).

Про це він розповів в Інстаграм.

Після забитого другого м'яча голкіпер попрямував до трибун з уболівальниками луганського клубу, викликуючи на їхню адресу репліки та показав вболівальникам прізвище на свої футболці.

"Футбол – це завжди емоції. Частіше за все – сильні та позитивні. Але буває й по-іншому, особливо коли протягом матчу чуєш образи на свою адресу, на адресу своєї сімʼї та близьких.

Після гри із Зорею я піддався цим емоціям і провокаціям та дозволив собі реакцію, якої не повинно було бути. Я можу пояснити, чому так сталося, але не хочу цим виправдовувати свої слова та поведінку.

Я футболіст, публічна людина і маю розуміти відповідальність за свої дії навіть у таких ситуаціях. Тому хочу вибачитися перед тими, кого могли образити мої слова. Ми живемо в дуже непростий час, коли навколо дуже багато злості та агресії. Футбол має давати людям емоції, але точно не такі.

Я зробив для себе висновки. Треба бути сильнішим за будь-які провокації й не переходити межу. Дякую всім, хто підтримує футбол і свої команди. Бережіть себе та своїх близьких", – підсумував Бущан.