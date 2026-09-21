Захисник Динамо переніс операцію на плечі та вибув щонайменше на місяць

Український захисник Динамо Максим Дячук, який на правах оренди виступає за Банік, переніс операцію на правому плечі та вибув щонайменше на 4-6 тижнів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний футболіст травмувався у суботньому матчі чемпіонату Чехії проти Словацко. У боротьбі із суперником Дячук вивихнув плече, після чого йому знадобилося хірургічне втручання.

Очікується, що захисник зможе повернутися на поле в листопаді. Для Дячука це вже друга серйозна травма після переходу до чеського клубу. Раніше влітку він пошкодив бічну зв'язку коліна.

Дячук перейшов до Баніка в липні 2026 року з київського Динамо на правах річної оренди з правом викупу. У поточному сезоні в його активі 5 матчів.