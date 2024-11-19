Український тренер спрогнозував результат матчу України з Албанією

Український тренер Олег Федорчук вважає, що збірна України зможе здолати Албанію у 6 турі Ліги націй.

Цитує Федорчука Sport.ua.

"На мій погляд, наш наставник Сергій Ребров зробить кілька замін у стартовому складі порівняно з попереднім матчем із грузинами. Я думаю, що в Тирані з перших хвилин не гратимуть Олександр Зубков, Микола Шапаренко, не виключено, що на вістрі атаки не буде Артема Довбика, який продовжує у збірній розчаровувати.

Мій прогноз? 1:0 – на користь української збірної. Сподіваюся, що переможний гол запише до свого активу Михайло Мудрик, який останнім часом тішить доброю підготовкою й стабільністю", – розповів Федорчук.