Український тренер спрогнозував результат матчу України з Албанією
Український тренер Олег Федорчук вважає, що збірна України зможе здолати Албанію у 6 турі Ліги націй.
Цитує Федорчука Sport.ua.
"На мій погляд, наш наставник Сергій Ребров зробить кілька замін у стартовому складі порівняно з попереднім матчем із грузинами. Я думаю, що в Тирані з перших хвилин не гратимуть Олександр Зубков, Микола Шапаренко, не виключено, що на вістрі атаки не буде Артема Довбика, який продовжує у збірній розчаровувати.
Мій прогноз? 1:0 – на користь української збірної. Сподіваюся, що переможний гол запише до свого активу Михайло Мудрик, який останнім часом тішить доброю підготовкою й стабільністю", – розповів Федорчук.
Матч Албанія – Україна відбудеться 19 листопада у Тирані та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Нагадаємо, у вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). У 3 турі Ліги націй збірна України мінімально перемогла Грузію, згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.
А напередодні українці не зуміли втримати перемогу над грузинами. Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку в турнірній таблиці. В матчі з албанцями "синьо-жовтим" необхідна лише перемога.