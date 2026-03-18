Сенегал оскаржить технічну поразку у фіналі Кубка Африки

Федерація футболу Сенегалу (FSF) відреагувало на рішення Апеляційного журі Африканської конфедерації футболу (CAF), яке зарахувало збірній технічну поразку 0:3 у фіналі Кубка Африки від Марокко.

CAF задовольнила апеляцію Федерації футболу Марокко, анулювавши результат фінального поєдинку, який відбувся ще 18 січня. Зазначимо, що Апеляційний комітет класифікував протест гравців збірної Сенегалу, які залишили поле наприкінці основного часу, як відмову від продовження гри.

Сенегальці планують оскаржити даний вирок у Лозанні. На думку Федерації футболу Сенегалу, це рішення є несправедливим та неприйнятним, яке дискредитує африканський футбол.

"FSF підтверджує свою непохитну відданість принципам чесності та спортивної справедливості і триматиме громадськість у курсі розвитку подій у цій справі", – повідомляється у заяві футбольної організації.

Нагадаємо, що фінал Кубка африканських націй закінчився мінімальною перемогою Сенегалу над Марокко 1:0.

Сенегальська національна команда пішла з поля у фінальному матчі через суддівство. Наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь марокканців.

Збірна Сенегалу, на чолі з головним тренером Пап Тьявом, на знак протесту тимчасово залишила поле. Після 20 хвилин паузи і відновлення гри Діас не реалізував пенальті, а Папе Гує забив єдиний гол у зустрічі в додатковий час, чим приніс своїй команді перемогу.