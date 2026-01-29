CAF покарала Сенегал і Марокко за скандал у фіналі КАН

Конфедерація африканського футболу (CAF) оголосила про серію дисциплінарних санкцій за підсумками фінального матчу Кубка африканських націй між Сенегалом та Марокко.

Про це повідомляє ESPN.

Головного тренера збірної Сенегалу Папа Тяава відсторонили на 5 матчів та оштрафували на 100 000 доларів. Причиною стало те, що наставник наказав своїм гравцям залишити поле, що призвело до 14-хвилинної затримки гри.

Загальна сума штрафів для обох країн перевищила 1 мільйон доларів, а головні дійові особи отримали тривалі дискваліфікації.

Федерація футболу Сенегалу сплатить 615 000 доларів за поведінку команди та вболівальників. Гравці Іліман Ндіає та Ісмаїла Сарр отримали бан на 2 матчі за неспортивну поведінку по відношенню щодо арбітра.

Марокканська асоціація оштрафована на 315 000 доларів. Левову частку цієї суми (200 000 доларів) стягнули за поведінку болбоїв, які намагалися вкрасти рушник воротаря Сенегалу Едуара Менді, щоб відвернути його увагу під час гри.

Також Ашраф Хакімі отримав дискваліфікацію на два матчі, а Ісмаеля Саїбарі відсторонили на три поєдинки та зобов'язали сплатити штраф у розмірі 100 000 доларів за те, що вони теж заважали воротарю марокканців.

Варто зазначити, що дискваліфікації стосуються лише турнірів під егідою CAF і не поширюються на майбутній чемпіонат світу, який стартує в червні.

Нагадаємо, що збірна Сенегалу пішла з поля у фіналі з Марокко через суддівство. Наприкінці поєдинку арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра через суперечливий епізод, а потім призначив ще більш скандальний пенальті на користь марокканців. Сенегал, на чолі з головним тренером Пап Тьявом, на знак протесту тимчасово залишив поле.

Хоча в наслідку сенегальці так і здобули чемпіонство африканського міжнародного турніру, перемігши Марокко з рахунком 0:1.