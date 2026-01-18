Українська правда
Збірна Сенегалу пішла з поля у фіналі Кубку африканських націй через суддівство

Микола Літвінов — 18 січня 2026, 23:16
Збірна Сенегалу покинула поле у фіналі Кубку африканських націй.

Причиною такого радикального демаршу стало рішення головного арбітра призначити пенальті у ворота сенегальців на останніх хвилинах зустрічі. Гравці та тренерський штаб категорично не погодилися з вердиктом рефері, вважаючи його упередженим, і на знак протесту вирушили до підтрибунного приміщення.

До цього за рахунку 0:0 рефері не зарахував взяття воріт після подачі з кутового, зафіксувавши дрібне порушення правил. Суддя відмовився переглядати епізод на відеоповторі, що викликало хвилю обурення у гравців сенегальської збірної.

Нагадаємо, що у матчі за 3 місце бронзу здобула Збірна Нігерії, подолавши Єгипет.

Кубок Африканських націй Збірна Сенегалу з футболу збірна Марокко з футболу

