Збірна Сенегалу в Парижі продемонструвала трофей КАН, який КАФ присудила Марокко

Олексій Мурзак — 28 березня 2026, 20:09
Збірна Сенегалу в Парижі продемонструвала трофей КАН, який КАФ присудила Марокко
Перед товариським матчем проти Перу на стадіоні "Стад де Франс" збірна Сенегалу продемонструвала трофей Кубку африканських націй, незважаючи на те, що на початку цього місяця трофей у неї неформально забрала КАФ, присудивши технічну перемогу 3:0 команді Марокко.

Багатотисячний стадіон уболівальників зустрів сенегальців гучними оваціями і скандуваннями: "КАФ корумпована! Ми виграли на полі, а не в залі засідань з чистим аркушем".

Перед матчем капітан сенегальців Каліду Кулібалі та його товариші по команді вийшли на поле з кубком для кола пошани, після чого Кулібалі та воротар Едуард Менді піднялися до президентської ложі стадіону, щоб встановити там кубок.

Товариський матч у Парижі став першою грою Сенегалу після фіналу Кубка африканських націй і є частиною підготовки до ЧС-2026, який стартує в червні.

Напередодні, CAS зареєстрував апеляцію від Сенегалу на рішення Африканської конфедерації футболу (КАФ), яка анулювала результат фінального матчу КАН проти Марокко та зарахувала команді технічну поразку 0:3.

Президент Сенегальської федерації футболу Абдулай Фалл заявив про намір вести юридичний "хрестовий" похід проти рішення конфедерації, а адвокати команди назвали ухвалу абсурдним порушенням правил гри.

