Тренер збірної Сенегалу: Ми знаємо, що ми є чемпіонами Африки, трофеї здобуваються на полі

Головний тренер збірної Сенегалу Пап Тьяв прокоментував рішення позбавити його команду звання переможця Кубку африканських націй на користь Марокко, наголосивши, що долю трофеїв потрібно вирішувати на футбольному полі.

Його слова передає Reuters.

"Ми знаємо, що ми є чемпіонами Африки. Ми й надалі працюватимемо, щоб завоювати ще більше трофеїв. Ми чітко усвідомлюємо, що перемоги в змаганнях і трофеї здобуваються на полі. Ми це зробили; ми – чемпіони Африки", – сказав наставник.

Півзахисник "левів" Ідрісса Гує також підкреслив успіх команди безпосередньо у грі.

"Як гравцям, ніщо не може замінити ті сильні емоції, які ми пережили. За останні чотири турніри Кубку африканських націй Сенегал тричі виходив у фінал і двічі вигравав титул чемпіона Африки. Ми не вкрали цей результат. Це заслуга всієї країни, яка віддала всі свої сили. Ми заслужили звання чемпіонів Африки на полі".

Зазначається, що тренер та гравець давали коментарі біля банеру з написом "Чемпіони Африки". Очікується, що команда може продемонструвати трофей уболівальникам на стадіоні "Стад де Франс" у Парижі 28 березня перед товариським матчем проти Перу.

Напередодні, CAS зареєстрував апеляцію від Сенегалу на рішення Африканської конфедерації футболу (КАФ), яка анулювала результат фінального матчу КАН проти Марокко та зарахувала команді технічну поразку 0:3.

Президент Сенегальської федерації футболу Абдулай Фалл заявив про намір вести юридичний "хрестовий" похід проти рішення конфедерації, а адвокати команди назвали ухвалу абсурдним порушенням правил гри.