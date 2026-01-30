Черговий зашквар фаншопу УАФ: фігурка Трубіна викликала шквал критики у фанатів

Фаншоп Української асоціації футболу знову опинився в епіцентрі скандалу. Після гучної критики фігурки Іллі Забарного, в УАФ вирішили випустити новий "ексклюзив" – цього разу у вигляді фігурки воротаря Анатолія Трубіна, який нещодавно став героєм матчу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Втім, замість захвату фанати знову отримали шок. УАФ презентувала так звану "фігурку ручної роботи", яка, за словами вболівальників, виглядає жахливо та зовсім не схожа на українського голкіпера.

Ба більше – за 10 сантиметрів сумнівного пластику просять аж 1500 гривень.

У коментарях під дописом фаншопу миттєво здійнявся шквал критики: вболівальники обурені якістю виробу, кепкують із зовнішньої схожості фігурки з Трубіним та називають ціну абсурдною.

Багато хто іронізує, що таку фігурку можна зліпити власноруч із пластиліну, і виглядатиме не гірше.

Особливо фанатів розлютило те, що після хвилі негативу навколо фігурки Забарного УАФ, схоже, нічого не врахувала й знову вирішила "хайпанути" – цього разу на історичному голі Трубіна у ворота Реала.

Нагадаємо, гол українського голкіпера Бенфіки був визнаний найкращим за підсумками 8-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.

Також відомо, що Трубін потрапив у символічну збірну тижня Ліги чемпіонів. Також туди потрапив його одноклубник, вінгер Андреас Шельдеруп, якого було визнано найкращим гравцем туру.