Гол Трубіна у ворота Реала був визнаний найкращим за підсумками 8-го туру Ліги чемпіонів
Гол українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна був визнаний найкращим за підсумками 8-го туру загального етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба УЄФА.
Нагадаємо, завдяки цьому забитому м'ячу наприкінці зустрічі, Бенфіка обіграла Реал з рахунком 4:2. Команда набрала 9 очок та вийшла у плейоф Ліги чемпіонів завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів, фінішувавши на 24-му місці в основному етапі.
Також Трубін потрапив у символічну збірну тижня Ліги чемпіонів. Також туди потрапив його одноклубник, вінгер Андреас Шельдеруп, якого було визнано найкращим гравцем туру.