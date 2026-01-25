Росіяни бояться українок: на болотах визнали майстерність Світоліної після перемоги над Андрєєвою

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує впевнено крокувати на Australian Open, вибивши з турніру одну з головних надій російського тенісу – Мірру Андрєєву.

Матч 1/8 фіналу тривав лише 1 годину 23 хвилини і завершився переконливою перемогою українки (6:2, 6:4).

Після поразки Андрєєвої у соцмережах відомого російського спортивного видання з'явився допис про її виліт із турніру, який несподівано перетворився на визнання сили українських тенісисток.

У коментарях росіяни писали, що Світоліна дійсно тенісистка топ-рівня, проти українок грати надзвичайно складно, і що російські спортсменки часто їм програють і вже відверто бояться таких матчів

Окремо зайшла й традиційна тема про відсутність рукостискань між українками та росіянками після поєдинків.

На це користувачі відповіли коротко і влучно:

"Руку тиснуть тим, кого поважають".

Нагадаємо, у чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф зі США.

Раніше повідомлялося, що Мірра Андрєєва зганьбилася під час матчу Australian Open, обізвавши фанатів, які вболівали проти неї.