Росіяни бояться українок: на болотах визнали майстерність Світоліної після перемоги над Андрєєвою
Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує впевнено крокувати на Australian Open, вибивши з турніру одну з головних надій російського тенісу – Мірру Андрєєву.
Матч 1/8 фіналу тривав лише 1 годину 23 хвилини і завершився переконливою перемогою українки (6:2, 6:4).
Після поразки Андрєєвої у соцмережах відомого російського спортивного видання з'явився допис про її виліт із турніру, який несподівано перетворився на визнання сили українських тенісисток.
У коментарях росіяни писали, що Світоліна дійсно тенісистка топ-рівня, проти українок грати надзвичайно складно, і що російські спортсменки часто їм програють і вже відверто бояться таких матчів
Окремо зайшла й традиційна тема про відсутність рукостискань між українками та росіянками після поєдинків.
На це користувачі відповіли коротко і влучно:
"Руку тиснуть тим, кого поважають".
Нагадаємо, у чвертьфіналі змагань Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу Коко Гофф зі США.
Раніше повідомлялося, що Мірра Андрєєва зганьбилася під час матчу Australian Open, обізвавши фанатів, які вболівали проти неї.