10 см пластику за 1500 грн: фанати рознесли фан-шоп УАФ через фігурку Забарного

Українська асоціація футболу опинилася в центрі гучного скандалу після запуску у своєму фан-шопі фігурки Іллі Забарного. Замість очікуваного ажіотажу – хвиля обурення від уболівальників.

Фанати звернули увагу, що фігурка практично не схожа на захисника збірної України. За їхніми словами, виріб виглядає дешево, має слабку деталізацію, нерівне фарбування та загалом справляє враження неякісного сувеніра.

Особливе роздратування викликала ціна – 1500 гривень за фігурку висотою близько 10 сантиметрів. У соцмережах жартують, що це "10 см пластику за космічну вартість".

Користувачі розкритикували буквально все: невідповідність зовнішності гравця, погану якість матеріалу, неохайне та нерівне фарбування та завищену ціну.

При цьому в описі товару УАФ зазначає, що фігурка є ручної роботи, але саме цей факт лише підлив олії у вогонь – фанати сумніваються, що ручна робота може виглядати настільки недбало.

