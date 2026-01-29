Довів іспанців до екстазу: гол Трубіна змусив журналістів впасти на землю від радості

Сенсаційний гол українського воротаря Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала продовжує підкорювати соцмережі, але цього разу завірусилася реакція зіркових експертів іспанського шоу El Chiringuito TV.

Під час прямого ефіру студія традиційно розділилася на прихильників Реала та Барселони. Коли Трубін на останніх хвилинах матчу відправив м'яч у сітку воріт Куртуа, вболівальники каталонців вибухнули від щастя.

Журналісти, які підтримують Барселону, буквально падали на підлогу, обіймалися та кричали від радості, адже поразка Реала дозволила каталонському клубу увійти до вісімки найкращих команд турніру.

Натомість експерт, який симпатизує мадридцям, не витримав емоцій – у розпачі він просто покинув студію, поки його колеги святкували історичний момент.

Відео миттєво розлетілося мережею та зібрало сотні тисяч переглядів. Користувачі жартують, що Трубін своїм голом "подарував Барселоні путівку в топ-8" і став несподіваним героєм іспанського футбольного вечора.

🔥 ¡UN GOL HISTÓRICO en #ChiringuitoInside!



😯 Trubin, el portero del Benfica, mete al equipo de Mourinho en los play-offs de la Champions.



¡Nos vemos a las 12 de la noche en MEGA! pic.twitter.com/o0R7TjVlMX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 28, 2026

Нагадаємо, вирішальний удар українця на 90+8 хвилині приніс Бенфіці перемогу над Реалом з рахунком 4:2 та вихід у плейоф Ліги чемпіонів.

Вже після гри голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа особисто привітав українця із забитим м'ячем та перемогою.

Також зазначимо, що в УЄФА включили гол Трубіна у перелік найкращих результативних ударів у 8 турі основного раунду Ліги чемпіонів-2025/26.