Мертві бджоли не гудуть: реакція фанатів на ганебну поразку збірної України від Швеції

Збірна Україна зазнала болючої поразки від Швеції у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, поступившись із рахунком 1:3 та остаточно втративши шанси на участь у Мундіалі.

Після фінального свистка соціальні мережі буквально вибухнули – вболівальники не стримували емоцій і жорстко розкритикували гру національної команди.

Найбільше дісталося головному тренеру Сергію Реброву, якого фанати вже вкотре закликають залишити свою посаду через незадовільні результати.

Попри загальний провал, певним позитивом став вихід на поле молодого форварда Матвія Пономаренка, який з'явився наприкінці зустрічі та навіть зумів відзначитися голом.

Втім, цей момент не змінив загального настрою – більшість уболівальників залишилися розчарованими як результатом, так і якістю гри.

Нагадаємо, Швеція вийшла у фінал плейоф відбору, де зіграє проти команди Польщі. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.

