Фанати двох збірних не зможуть приїхати до США на ЧС-2026 через відмову у видачі віз

Футбольні вболівальники двох африканських збірних не зможуть підтримати свої національні команди на матчах чемпіонату світу-2026 у США.

Про це повідомляє L'Equipe.

Йдеться про фанатів із Кот-д'Івуару та Сенегалу. Вони отримали відмови у видачі віз.

Зазначається, що близько по 500 івуарійських та сенегальських вболівальників мали приїхати на турнір з Африки, проте цього не станеться. Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що "квиток на матч не є візою у США".

Збірна Кот-д'Івуару на турнірі зіграє у групі E. Її суперниками стануть Німеччина, Еквадор і Кюрасао.

Національна команда Сенегалу опинилась у квартеті I. Їй протистоятиме Франція, Норвегія та Ірак.

Нагадаємо, що також напередодні Канада не надала дозвіл на в'їзд півзахиснику збірної Гани. Його раніше звинувачували у зґвалтуванні.