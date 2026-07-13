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У збірній Сенегалу 10 років працював лікар, який виявився гінекологом

Микола Літвінов — 13 липня 2026, 23:43
У збірній Сенегалу 10 років працював лікар, який виявився гінекологом
Збірна Сенегалу з футболу
Getty Images

Президент Сенегальської федерації футболу Абдулай Фаль заявив, що лікар Федіор, який працював 10 років в збірній Сенегалу насправді за освітою був гінекологом.

Його слова передає AS.

"Нещодавно я дізнався, що доктор Федіор насправді за фахом гінеколог і акушер. Насправді наш головний лікар не мав відповідної академічної кваліфікації для нагляду за нашими гравцями.

На цьому рівні, судячи з коментарів, які я отримав, гравці не мали повної впевненості в тому, що можуть покластися на нього або що він постійно стежитиме за їхньою увагою".

Як зазначається, у розташуванні національної команди було проведено внутрішній аудит, за підсумками якого й розкрилася освіта медпрацівника.

Нагадаємо, що напередодні Сенегальська федерація футболу звільнила головного тренера "Левів Теранги" Папу Тіаву після вильоту з чемпіонату світу-2026. Його наступником називають колишнього наставника Руслана Малиновського у Дженоа Патріка Вієйру.

Додамо, що збірна Сенегалу вилетіла з цьогорічного мундіалю на стадії 1/16 фіналу, де поступилася Бельгії (2:3), ведучи в рахунку 2:0.

Збірна Сенегалу з футболу

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