США влаштували розгром Парагваю, історична нічия Канади: підсумки другого дня ЧС-2026

Чемпіонат світу 2026 з футболу набирає обертів. У другий ігровий день свої стартові матчі провели команди груп B та D: Канада врятувалася від поразки у грі з Боснією і Герцеговиною, а США розгромили Парагвай.

Результати другого ігрового дня ЧС-2026

П'ятниця, 12 червня

Субота, 13 червня

Канада врятувала нічию та здобула перший бал в історії ЧС

У стартовому матчі дня збірна Канади ледь не зазнала поразки від Боснії і Герцеговини, однак змогла врятувати нічию – 1:1.

Попри статус господарів турніру, канадці довго не могли знайти свою гру, а суперник використав чи не перший небезпечний момент. На 21-й хвилині Сеад Колашинац виграв повітря після подачі з кутового та скинув м'яч у штрафний майданчик, де Саша Лукич з кількох метрів переправив його у сітку воріт.

Після пропущеного м'яча "кленові" заволоділи ініціативою, але довгий час не могли пробити організовану оборону боснійців. Лише за 12 хвилин до завершення основного часу Джонатан Девід асистував Кайлу Ларіну, який відновив паритет на табло.

Форвард збірної Канади Кайл Ларін Getty Images

У підсумку підопічні Сергія Барбареза не змогли втримати переможний для себе результат і втратили шанс одноосібно очолити групу B після першого туру.

Для Канади ця нічия стала історичною. "Кленові" вперше в історії не програли матч фінальної частини чемпіонату світу та набрали дебютний заліковий бал на Мундіалі.

До цього Канада брала участь у двох чемпіонатах світу — у 1986 та 2022 роках – і програла всі шість матчів. На ЧС-1986 канадці поступилися Франції (0:1), Угорщині (0:2) та СРСР (0:2), а на Мундіалі-2022 – Бельгії (0:1), Хорватії (1:4) та Марокко (0:2).

Відеоогляд матчу Канада – Боснія і Герцеговина

США розгромили Парагвай: перший дубль і автогол турніру

Стартовий матч збірної США на домашньому ЧС-2026 відвідали зіркові гості. На трибунах "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді були помічені легенда футболу Девід Бекхем та голлівудський актор Том Круз.

Том Круз і Девід Бекхем на матчі США – Парагвай Getty Images

На очах у селебріті збірна США впевнено розібралася з Парагваєм – 4:1, оформивши першу розгромну перемогу на ЧС-2026.

Господарі турніру відкрили рахунок уже на 7-й хвилині. Півзахисник Парагваю Даміан Бобаділья намагався перервати простріл, однак зрізав м'яч у власні ворота. Цей автогол став першим на чемпіонаті світу-2026.

Підопічні Маурісіо Почеттіно вирішили долю матчу ще до перерви. Головним героєм матчу став Фоларін Балогун – найдорожчий футболіст збірної США. На 31-й хвилині форвард Монако подвоїв перевагу американців після передачі Крістіана Пулішича, а вже на п'ятій компенсованій хвилині він оформив перший дубль турніру, елегантно перегравши захисника та воротаря ударом у дальній кут.

Фоларін Балогун святкує другий гол збірної США у матчі проти Парагваю Getty Images

На початку другого тайму сталася ще одна історична подія. Вперше на ЧС-2026 арбітр переглянув на VAR епізод із першою жовтою карткою: після відеоповтору рефері скасував попередження захиснику США Тіму Ріму та натомість покарав нападника Парагваю Мігеля Альмірона за симуляцію.

На 73-й хвилині парагвайці зуміли скоротити відставання – Маурісіо точним ударом із близької відстані пробив у дальній нижній кут. Втім, останнє слово залишилося за американцями: у компенсований час одноклубник Юхима Коноплі по Боруссії Менхенгладбах Джованні Рейна ефектним ударом шведою встановив остаточний рахунок – 4:1.

Відеоогляд матчу США – Парагвай

Турнірне становище в групах B і D

В обох групах зіграно лише по одному матчу. У квартеті B після стартової гри Канада та Боснія і Герцеговина поділяють проміжне лідерство. Обидві команди мають по одному очку.

Турнірна таблиця Standings provided by Sofascore

Після стартового матчу США очолили групу D, зробивши вагому заявку на вихід у плейоф. Парагвай наразі опустився на останню сходинку, проте для "Гуарані" ще нічого не втрачено. Для команди Густаво Альфаро наступні матчі матимуть вирішальне значення.

Турнірна таблиця Standings provided by Sofascore

Що далі на ЧС-2026?

Програма третього ігрового дня включатиме одразу чотири матчі. У групах B і D свої перші поєдинки зіграють Катар зі Швейцарією та Австралія з Туреччиною відповідно.

Крім того, в гру вступає фаворитка турніру – збірна Бразилії. "Пентакампіони" зіграють проти одного з головних відкриттів ЧС-2022 – збірної Марокко. В іншому поєдинку групи C зустрінуться Гаїті та Шотландія.