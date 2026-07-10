Найкращий бомбардир Сенегалу завершив кар'єру в збірній

Нападник Аль-Насра Садіо Мане оголосив про завершення виступів за національну збірну Сенегалу.

Про це повідомляє L'Équipe.

34-річний футболіст повідомив про своє рішення після завершення виступу "Левів Теранги" на чемпіонаті світу 2026 року. Сенегал припинив боротьбу на турнірі на стадії 1/8 фіналу, поступившись збірній Бельгії (2:3) у додатковий час.

"Знайте, що я пожертвував усім заради цього прапора. Я віддавав усі сили та завжди боровся за нашу країну. Ваша постійна підтримка була рушійною силою мого успіху. У майбутньому я із задоволенням використаю свій досвід на благо країни – у тренерському штабі, на посаді головного тренера або в керівних футбольних структурах", – заявив Мане.

Мане дебютував у складі збірної Сенегалу у 2012 році. За національну команду він провів 130 матчів – другий показник серед гвардійців. Мане залишається найкращим бомбардиром в історії збірної – на рахунку нападника 54 забиті голи.

Разом із Сенегалом Мане став переможцем Кубку африканських націй у 2021 році та двічі здобував "срібло" (2019, 2025). Останніми роками Мане також виконував роль капітана команди та залишався одним із її лідерів.

Раніше повідомлялося, що саудівський Аль-Наср, де виступають Мане та Роналду, очолив колишній тренер збірної Австралії Анге Постекоглу.