Баварія викупила контракт 18-річного учасника ЧС-2026
18-річний центральний півзахисник Бара Сапоко Ндіає став гравцем мюнхенської Баварії на повноцінній основі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована на 5 років співпраці. Фінансові деталі переходу в офіційній заяві не розголошуються, проте за даними Флоріана Плеттенберга, гравець перейшов до німецького гранда за щонайменше 3–4 млн євро.
Зауважимо, що Ндіає є вихованцем сенегальських команд Академія Тіс і Сенегал Еліт Старз, а вже потім став гравцем Гамбінос Старз. На початку цього року перейшов на правах оренди до "червоних".
За цей провів у складі першої команди мюнхенців чотири матчі, у яких результативними діями не відзначався.
Додамо, що за спиною молодого сенегальця два поєдинки за національну збірну. Разом із "Левами Таранги" хавбек поїхав на чемпіонат світу-2026, у якому провів 24 хвилини у грі 1/16 фіналу проти Бельгії (2:3), після котрого Сенегал залишив цьогорічний мундіаль.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Баварія близька до підписання нового контракту зі своїм зірковим центрфорвардом Гаррі Кейном.