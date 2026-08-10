Баварія викупила контракт 18-річного учасника ЧС-2026

18-річний центральний півзахисник Бара Сапоко Ндіає став гравцем мюнхенської Баварії на повноцінній основі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на 5 років співпраці. Фінансові деталі переходу в офіційній заяві не розголошуються, проте за даними Флоріана Плеттенберга, гравець перейшов до німецького гранда за щонайменше 3–4 млн євро.

Зауважимо, що Ндіає є вихованцем сенегальських команд Академія Тіс і Сенегал Еліт Старз, а вже потім став гравцем Гамбінос Старз. На початку цього року перейшов на правах оренди до "червоних".

За цей провів у складі першої команди мюнхенців чотири матчі, у яких результативними діями не відзначався.

Додамо, що за спиною молодого сенегальця два поєдинки за національну збірну. Разом із "Левами Таранги" хавбек поїхав на чемпіонат світу-2026, у якому провів 24 хвилини у грі 1/16 фіналу проти Бельгії (2:3), після котрого Сенегал залишив цьогорічний мундіаль.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Баварія близька до підписання нового контракту зі своїм зірковим центрфорвардом Гаррі Кейном.