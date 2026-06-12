Канада не пустила на матч ЧС-2026 хавбека збірної Гани, якого раніше звинувачували у зґвалтуванні

Канада не надала дозвіл на в'їзд півзахиснику збірної Гани та іспанського Вільяреала Томасу Партею на матч чемпіонату світу 2026-го року проти Панами.

Про це повідомляє The Athetic.

"Якщо ви скоїли злочин або були засуджені за нього, вам може бути відмовлено у в'їзді до Канади", – йдеться на сайті канадського уряду.

ФІФА також підтвердила цю інформацію. Міжнародна федерація футболу зазначила, що не відігравала ніякої ролі в ухваленні цього рішення.

"ФІФА підтверджує, що футболіст Томас Партей не зможе виїхати з тренувального табору збірної Гани в Бостоні (США) до Канади для участі в першому матчі проти Панами, який відбудеться в середу, 18 червня, оскільки канадський уряд відхилив його заявку на візу. ФІФА не бере участі в імміграційних процедурах країн-господарів, зокрема у прийнятті рішень щодо видачі віз. Як і під час попередніх турнірів ФІФА, остаточне рішення про те, кому видати візу та дозволити в'їзд до країни, приймає уряд країни-господаря".

Матч збірної проти Панами, у якому Гани розпочнуть свій шлях на цьогорічній світовій першості, запланований на 18 червня. Стартовий свисток пролунає о 02:00 (за київським часом). Далі на "чорних зірок" чекають протистояння проти Англії (23 червня о 23:00) та Хорватії (28 червня о 00:00).

Як відомо, Томас Партей потрапив до попередньої заявки збірної Гани на чемпіонат світу, попри те, що має відкрите кримінальне провадження у Великій Британії.

Нагадаємо, що 5 липня 2025 року футболісту висунули звинувачення за п'ятьма епізодами зґвалтування та одним епізодом сексуального насильства.

У лютому цього року додалися ще два звинувачення у зґвалтуванні. Свою провину за всіма пунктами гравець категорично заперечує. Його адвокатка підтвердила, що Партей продовжує співпрацювати з поліцією та відкидає всі звинувачення.

Відомо, що перші шість звинувачень стосуються трьох жінок, а ймовірні злочини сталися у 2021 та 2022 роках. Два нових звинувачення стосуються четвертої жінки та правопорушень 2020 року. Поліція Лондона розпочала розслідування у справі ще в лютому 2022 року.