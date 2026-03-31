Фанатські угруповання Тоттенгема незадоволені призначенням Де Дзербі через його підтримку Грінвуда

Фанатські угруповання Тоттенгема незадоволені призначенням Роберто Де Дзербі на посаду головного тренера клубу через його підтримку в минулому гравця Мейсона Грінвуда.

"Tottenham Hotspur Supporters' Trust" провів екстрене засідання та повідомив керівництво, що не може підтримати це призначення через велику кількість скарг.

"Вчора ввечері ми провели екстрене засідання. У результаті ми написали листа головному виконавчому директору, висловивши ці занепокоєння та запропонувавши йому замислитися над цінностями клубу".

До протесту також приєдналися інші фанатські угруповання лондонців: "Women of the Lane", "Proud Lilywhites" (асоціація ЛГБТК+) та "SpursREACH" (представники етнічних меншин).

Співзасновниця "Women of the Lane" Алі Спічлі заявила, що для неї поведінка італійського фахівця стосовно Грінвуда є недопустимою.

"Річ у тім, що він найняв його як гравця. А потім продовжує публічно його захищати й підтримувати, співчувати йому. Для мене це просто непробачно. Гадаю, це багато що говорить про характер Де Дзербі. Я не хочу, щоб він навіть наближався до мого футбольного клубу. Йдеться про те, як ми почуваємося, про цінності, про чесність і, зрештою, про безпеку. Йдеться про те, щоб жінки почувалися в безпеці поруч з іншими чоловіками".

Також Спічлі повідомила, що не має наміру через це відвідувати матчі "шпор".

"Дії говорять голосніше за слова. Що стосується моїх відносин із клубом, то це сильно на них вплинуло. Чесно кажучи, я зараз не маю жодного наміру йти на стадіон, якщо вони все-таки призначать Де Дзербі".

Причиною невдоволення стала реакція італійця на ситуацію з Мейсоном Грінвудом, якого у 2022 році відсторонили від футболу за звинувачення у спробі зґвалтування, нападі з нанесенням тілесних ушкоджень, а також у контрольованій і примусовій поведінці. 23-річний англієць заперечував звинувачення, які згодом були зняті Королівською прокуратурою.

У липні 2024 року англієць перейшов до Марселя за 27,6 млн євро. Пізніше Де Дзербі заявив, що гравець "заплатив високу ціну".

"Я не хочу втручатися в чиєсь особисте життя. Я навіть не втручаюся в особисте життя своїх дітей, бо хочу дати кожному свободу. Все, що я бачу, – це те, що Мейсон здається хорошим хлопцем, він дорого заплатив за те, що сталося. Ймовірно, тут він знайшов для себе правильне середовище, яке дало йому любов і простягнуло йому руку допомоги. Коли я дивлюся на нього як на людину, мені стає сумно від того, що сталося в його житті, не вдаючись у подробиці. Тому що людина, яку я знаю тут, дуже відрізняється від тієї, яку описують, особливо в Англії".

Сам італійський фахівець покинув французьку команду 11 лютого 2026 року в статусі рекордсмена.

А напередодні Тоттенгем представив Де Дзербі новим головним тренером, підписавши з ним контракт на п'ять років до літа 2031-го. На цій посаді він замінив Ігора Тудора, якого лондонський клуб звільнив після найдовшої серії поразок у своїй історії.