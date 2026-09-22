Тоттенгем визначився з майбутнім Де Дзербі
Роберто Де Дзербі
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Керівництво Тоттенгема не звільнятиме головного тренера команди Роберто Де Дзербі під час поточної паузи на матчі національних збірних.
Про це повідомляє TeamTalk.
Тоттенгем провалив старт нового сезону. Команда набрала лише 2 очки в 5 турах АПЛ і наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
Попри це, керівництво клубу зберігає довіру до італійського фахівця та вірить у те, що після паузи він зможе виправити ситуацію.
Відзначимо, що після перерви "шпори" зіграють на виїзді проти Манчестер Юнайтед – 10 жовтня о 19:30 (за київським часом). Раніше повідомлялося про те, що Де Дзербі дав команді тиждень відпочинку.
Де Дзербі очолює Тоттенгем з кінця березня поточного року.