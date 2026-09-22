Тоттенгем визначився з майбутнім Де Дзербі

Керівництво Тоттенгема не звільнятиме головного тренера команди Роберто Де Дзербі під час поточної паузи на матчі національних збірних.

Про це повідомляє TeamTalk.

Тоттенгем провалив старт нового сезону. Команда набрала лише 2 очки в 5 турах АПЛ і наразі посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Попри це, керівництво клубу зберігає довіру до італійського фахівця та вірить у те, що після паузи він зможе виправити ситуацію.

Відзначимо, що після перерви "шпори" зіграють на виїзді проти Манчестер Юнайтед – 10 жовтня о 19:30 (за київським часом). Раніше повідомлялося про те, що Де Дзербі дав команді тиждень відпочинку.

Де Дзербі очолює Тоттенгем з кінця березня поточного року.