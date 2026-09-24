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Тоттенгем на місяць втратив чемпіона світу

Олег Дідух — 24 вересня 2026, 15:49
Тоттенгем на місяць втратив чемпіона світу
Педро Порро
Getty Images

Захисник Тоттенгема та збірної Іспанії Педро Порро пропустить близько місяця через травму.

Про це повідомляє The Athletic.

У розташуванні збірної Іспанії у Порро виявили пошкодження задньої поверхні стегна. 27-річний іспанець отримав його ще у матчі проти Астон Вілли 19 вересня.

У складі збірної Іспанії Порро замінив Іван Фреснеда зі Спортинга. Іспанець точно не допоможе Тоттенгему в матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед (10 жовтня), та, найімовірніше, пропустить також поєдинок проти Ковентрі (19 жовтня).

Повернення Порро на поле очікується 24 жовтня в матчі проти Челсі.

Раніше повідомлялося про те, що під час поточної паузи на матчі збірних Тоттенгем не звільнятиме головного тренера команди Роберто Де Дзербі.

Тоттенгем Педро Порро

Педро Порро

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